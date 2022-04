Kapitan Ameryka 4 - kiedy rozpoczęcie zdjęć? Anthony Mackie odpowiada

Fot. Materiały prasowe

W Kapitanie Ameryce 4 zobaczymy jak Sam Wilson przejmuje tarczę po Stevenie Rogersie. Wcielający się w niego Anthony Mackie zdradził, kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowego kinowego widowiska Marvela. W wywiadzie z Extra TV aktor został spytany o to, czy kręcenie się już rozpoczęło. Odpowiedział że nie, jednak ma wystartować w ciągu kilku tygodni. Nie podał konkretnej daty. Artysta dodał, że przygotowuje się do powrotu do MCU przez jedzenie dużej ilości warzyw i piersi z kurczaka!

Kapitan Ameryka 4 - kiedy rozpoczęcie zdjęć?

https://twitter.com/extratv/status/1513673312852873219

Kapitan Ameryka 4 - co wiemy?

Obecnie nie ma za wielu informacji odnośnie Kapitana Ameryki 4. Jednak będzie to pierwszy film MCU, w którym to Anthony Mackie zagra główną rolę. Scenariuszem zajmują się Malcolm Spellman i Dalan Musson, jednak na razie projekt nie ma reżysera.

W marcu pojawiły się doniesienia, że to Sharon Carter (Emily VanCamp) miała być filmowym złoczyńcą, jednak później zmieniono decyzję i postanowiono wprowadzić nowego łotra. Jednak nic z tego nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Kapitan Ameryka 4 - data premiery nie jest jeszcze znana.