Kapitan Ameryka 4 - scenograf zapowiada, że wreszcie dostaniemy film bardziej przyziemny

Nadchodzący nowy film o Kapitanie Ameryce, tym razem skupi się na Samie Wilsonie, w którego ponownie wcieli się Anthony Mackie. Po filmie Avengers: Koniec gry, przejął to miano od Steve'a Rogersa.

Od premiery wspomnianego widowiska o Avengers, następne fazy Kinowego Uniwersum Marvela, mają swoje problemy i jednym z częściej pojawiających się zarzutów jest to, że widowiska te mają za dużą skalę i fabuły ciągle dotyczą ratowania całego świata. W różnych zakamarkach Internetu słyszymy lub czytamy, że widzowie mają problem z "tym całym multiwersum, nowymi bogami lub bytami postawionymi nawet wyżej od bogów". To siłą rzeczy może odbijać się na widzach postronnych, którzy nie są tak dobrze zaznajomieni z komiksami i MCU. Teraz jednak scenograf filmu, Ramsey Avery wyjaśnił, że nowy film będzie bardziej "przyziemny" w przeciwieństwie do innych tytułów.

Scenograf wyraził swój zachwyt tym, że Marvel próbuje teraz wielu nowych rzeczy, a historia z multiwersum może być zachwycająca, ale czwarty Kapitan Ameryka ma powrócić trochę do klimatów historii, które są bardziej "ugruntowane w naszym realnym świecie". Zwrócił również uwagę na reżysera, Juliusa Onaha, z którym chciał pracować nad czymś od ponad dekady. W szczególności pochwalił Onaha za to, że ma zupełnie inne spojrzenie na filmy Marvela i będzie to na pewno wyróżniało ten film.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w maju 2024 roku.