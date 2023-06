The Elder Scrolls Online: Necrom - finalny zwiastun z rozgrywką. Mroczny klimat i potężna magia

fot. Bethesda

Już wkrótce czeka nas debiut The Elder Scrolls Online: Necrom, czyli najnowszego rozszerzenia do popularnego MMORPG. Dodatek zabierze graczy w podróż na wschodni skraj prowincji Morrowind, a więc do regionu, który ostatni raz pojawił się w The Elder Scrolls: Arena z 1994 roku. Nie zabraknie również zupełnie nowych wyzwań, towarzyszy, których będzie można zrekrutować oraz kolejnej klasy postaci o nazwie Arcanist. Będzie on władał magią i sprawdzi się zarówno w zadawaniu obrażeń, jak i leczeniu i wspieraniu pozostałych członków drużyny.

The Elder Scrolls Online: Necrom - zwiastun

The Elder Scrolls Online: Necrom - premiera na PC i MAC już 5 czerwca. Na konsolach Xbox i PlayStation rozszerzenie trafi nieco później, bo 20 czerwca. Osoby, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży otrzymają cyfrowe bonusy w postaci nowego wierzchowca oraz innych dodatków.