Nowy wspaniały świat będzie fundamentem, na którym Marvel będzie budować Sagę Multiwersum

Anthony Mackie w rozmowie z portalem Entertainment Weekly po zakończeniu panelu Hall H na Comic-Conie zdradził, jaką rolę będzie miał Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w MCU. Z jego słów wynika, że produkcja wyznaczy ton dla reszty Sagi Multiwersum.

Nowy wspaniały świat to świetny tytuł dla tego filmu. To nowy początek i fundament, na którym Marvel będzie od tej pory budować uniwersum. Nie tylko główna postać, ale także bohaterowie wokół niej, będą nowymi cegiełkami, które będzie można użyć podczas budowania tego świata w przyszłości.

Jeśli wierzyć zresztą Harrisonowi Fordowi, naprawdę jest na co czekać. Aktor, który w filmie gra prezydenta Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa aka Red Hulka, świetnie się bawił podczas kręcenia Kapitana Ameryki 4 i zapowiada, że wyszedł fantastycznie.

To postać, która w dużej mierze opiera się na tym, co zrobił Bill, gdy grał go wcześniej. Teraz, gdy ja przejąłem rolę Thaddeusa, jestem zachwycony. I dumny, że mogę być częścią uniwersum Marvela. Oglądałem wielu fantastycznych aktorów — niektórzy z nich są tu dzisiaj — którzy świetnie się bawili w świecie Marvela i chciałem także to przeżyć.

Jestem bardzo dumny, że mogłem wystąpić w tym filmie. Uważam, że wyszedł fantastycznie.