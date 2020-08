Chris Evans jako Punisher? Aktor na świetnych fanartach

fot. Marvel

Chris Evans w 2019 roku pożegnał się z rolą Kapitana Ameryki w Avengers: Koniec gry. Film wciąż żyje w pamięci widzów i fanów Marvela, którzy podczas pandemii koronawirusa kreatywnie wykorzystują czas, czekając na nowe produkcje MCU. Efekty są różne, ale niektóre potrafią przykuć uwagę. Jeden z fanów postanowił połączyć dwóch ikonicznych bohaterów Marvela.

Fan o pseudonimie thefunksolbrother pochwalił się na Instagramie znakomitymi fanartami, które stworzył przy współpracy z bosslogicem. Połączył figurkę Punishera z wizerunkiem Chrisa Evansa, jako Kapitana Ameryki. Rezultat jest imponujący.

Obaj bohaterowie pochodzą z komiksów Marvela. Pomysł na połączenie akurat tych dwóch postaci może się wydawać nieco ryzykowny, zważywszy, że Kapitan Ameryka to pozytywny superbohater, a Punisher to brutalny antybohater z charakterystycznym symbolem czaszki na koszulce. Ale wygląda na to, że Chris Evans z powodzeniem mógłby wcielić się w rolę Franka Castle, którego grali już Thomas Jane, Dolph Lundgren, Ray Stevenson czy Jon Bernthal w serialu Netflixa.