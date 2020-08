Kapitan Ameryka ma nowych wrogów. Wśród nich złoczyńca z MCU

fot. Marvel

W 21. zeszycie komiksu Captain America grupa złoczyńca pracuje za kulisami, aby zdobyć władzę. Znana jest ona jako Power Elite, a nowa odsłona historii zdradziła, kto dokładnie pociąga za wszystkie sznurki.

Okazuje się, że tak naprawdę za wszystkim stoi sam Red Skull, czyli kultowy arcywróg Kapitana Ameryki, także doskonale znany z MCU. Jednak też nie do końca jest to on w swojej postaci. Okazuje się, że ciało Red Skulla zginęło w jednym ze starszych numerów, gdy Zimowy żołnierz go zabił. W tamtej chwili zloczyńca przeniósł swój umysł do ciała Alexandra Lukina - oba byty były w jednym ciele. Przez kolejne etapy historii powoli Red Skull przejmował pełną kontrolę nad Lukinem.

Alexander Lukin jest członkiem Power Elite, więc Red Skull działając w tym ciele, znów chce przejąć władze nad światem. Tym razem ma niebezpiecznych sojuszników i powoli udaje mu się osiągać wszystkie cele. Razem ze swoją żoną Alexą pracowali nad tym, by stworzyć sieć mogącą zapewnić im dużą potęgę. Na przykład to oni byli odpowiedzialni za to, by Wilson Fisk aka Kingpin został burmistrzem Nowego Jorku, a on w zamian umożliwił Normanowi Osbornowi dowodzenie Instytutem Ravencroft, a baronowi Struckerowi dano więzienie, w którym Steve Rogers przebywał po wydarzenia z Tajnego Imperium (to stąd pochodzi twist, że Kapitan Ameryka to agent Hydry).

Captain America #21

Ci wszyscy ludzie należą do tej grupy złoczyńców, z którymi Kapitan Ameryka musi walczyć. A do tego w jej skład wchodzą dwie nieoczekiwanie postacie również znane z MCU: Thunderbolt Ross oraz agent Phil Coulson. Wszystkie właśnie przewodzi Lukin / Red Skull.

Komiks klarownie sugeruje, że Power Elite i zasięg ich władzy jest praktycznie nieograniczony. Są wszędzie na najważniejszych stanowiskach w kraju i na świecie. Stali się kluczowymi graczami w najważniejszych miejscach, które są istotne dla rozwoju ich planu i osiągnięcia nieograniczonej władzy.

A to sprawia, że cały komiks staje się bardziej interesujący, bo w końcu Red Skull jest bliski swoim celom i może wygrać. Superbohaterowie będą mieć pełne ręce roboty, a Kapitana Amerykę czeka jedno z największych wyzwań w karierze.