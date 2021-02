Spider-Man 3 - gwiazdy filmu trollują fanów i wrzucają pierwsze zdjęcia z produkcji

Sony

Spider-Man 3 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku przez fanów komiksów. Do tej pory tak naprawdę nie poznaliśmy żadnych informacji na temat fabuły widowiska, czy nawet nie ujawniono oficjalnego tytułu produkcji. Gwiazdy filmu, Tom Holland, Jacob Batalon i Zendaya zameldowali się w mediach społecznościowych, aby trochę strollować fanów. Każde z nich zamieściło w sieci grafikę z innym tytułem trzeciej części, przy okazji pokazując również zdjęcia z nadchodzącego filmu. Te tytuły to odpowiednio Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker oraz Spider-Man: Home Slice. Ich wpisy możecie sprawdzić poniżej.

Ponadto Holland wziął udział w programie Jimmy'ego Fallona. W trakcie rozmowy została poruszona kwestia występu w filmie poprzednich odtwórców roli Pajączka, Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a. Holland stwierdził, że nie pojawią się w produkcji. Czytał skrypt od początku do końca i to byłby cud, gdyby twórcom udało się ukryć to cameo przed nim.

Natomiast w rozmowie z portalem Dan of Geek Holland wyjawił, że w produkcji pojawi się bardzo rozbudowana scena akcji, której nakręcenie zajęło miesiąc.

Jak zapewne zauważyliście tytuł zaprezentowany przez Hollanda, czyli Spider-Man: Phone Home to nawiązanie do kultowego filmu E.T., który wyreżyserował Steven Spielberg. Na koncie na Twitterze założonego przez twórcę studia Amblin, pojawił się zabawny wpis nawiązujący do sytuacji, sugerujący udział Spielberga w projekcie.

https://twitter.com/amblin/status/1364356837580042240

Spider-Man 3 - premiera filmu w USA została zaplanowana na 17 grudnia 2021 roku.