Marvel's Iron Man VR - nowa data premiery. Kiedy przywdziejemy zbroję Iron Mana?

Sony powoli ujawnia daty premier kolejnych gier, które zostały opóźnione z uwagi na pandemię koronawirusa. Po potencjalnie wielkich hitach, jak The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima przyszedł czas na zapowiedź premiery tytułu ze stajni Marvela. Poznaliśmy dokładną datę wydania Marvel’s Iron Man VR, czyli produkcji która pozwoli nam przywdziać wirtualną zbroję tego słynnego Avengera - taką możliwość będziemy mieli już 3 lipca tego roku.

Więcej informacji w tej sprawie i na tę chwilę Sony nie ma do przekazania. Na oficjalnym koncie PlayStation na Twitterze możemy jednak przeczytać, że w najbliższych tygodniach zostaną przedstawione kolejne szczegóły na temat gry.

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW

— PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020