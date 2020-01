Kapitan Marvel 2 - kto złoczyńcą w filmie MCU? Niektórych z nich nie znacie

Przedwczoraj portal Hollywood Reporter donosił, że film Kapitan Marvel 2 dostał już zielone światło na realizację. Za jego powstanie mają odpowiadać zupełnie nowi w porównaniu do pierwszej części filmowcy. Scenariusz pisze więc Megan McDonnell, autorka historii do WandaVision, a Marvel Studios ma również obecnie rozglądać się za reżyserką. Wiemy też, że akcja produkcji zostanie osadzona już nie w latach 90. XX wieku, a współcześnie - wcześniej zakładano, że opowieść ujawni, co Carol Danvers robiła pomiędzy wydarzeniami z filmów Kapitan Marvel i Avengers: Koniec gry.

Na razie nie jest jasne, który złoczyńca pojawi się w planowanej na 2022 rok odsłonie MCU. Wzorem portalu Comic Book Movies chcemy Wam teraz przedstawić nasze typy w tej materii. Galeria przeciwników heroiny Domu Pomysłów jest bowiem naprawdę bogata; niektórych z antagonistów z pewnością kojarzycie, innych dopiero poznacie. W zestawieniu znajdziecie więc zarówno klasycznych łotrów, jak i tych, którzy debiutowali na kartach najnowszych komiksów. Spójrzcie sami: