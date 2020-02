Rick Jones w MCU? To on przyczynił się do stworzenia Hulka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi powołując się na swoje źródła portal MCU Cosmic, w najbliższej przyszłości w Kinowym Uniwersum Marvela ma zadebiutować zupełnie nowa postać, Rick Jones. Choć dziennikarze nie są pewni, w którym z filmów bądź seriali dojdzie do tego wydarzenia, najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się film Kapitan Marvel 2. Warto bowiem przypomnieć, że o pojawieniu się Jonesa długo spekulowano wcześniej właśnie w odniesieniu do pierwszej części ekranowych przygód Carol Danvers.

W komiksowej rzeczywistości bohater ten był powiązany z działaniami wielu innych herosów; to dlatego, jak również z powodu wzbudzanej przez siebie sympatii, niektórzy fani porównują go do znanego z MCU agenta Coulsona. Gdy Jones miał 16 lat, postanowił zmierzyć się w wyścigu samochodowym na jednym z poligonów atomowych. Jego rywal stchórzył, zaś sam Rick znalazł się w centrum oddziaływania zaprojektowanej przez Bruce'a Bannera Gamma Bomby. Naukowiec postanowił go uratować, wystawiając się jednak na promieniowanie gamma, co doprowadziło do powstania Hulka.

Jones został dobrym przyjacielem Hulka, jak również pobierał treningi u Kapitana Ameryki. Z kolei w wyniku całej serii zdarzeń umysły Ricka i pierwszego Kapitana Marvela, Mar-Vella, zostały ze sobą połączone.

Kapitan Marvel 2 ma wejść na ekrany kin w 2022 roku.