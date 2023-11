Co z Kapitan Marvel? Brie Larson zapewnia, że bohaterka nie zniknie prędko z MCU

fot. materiały prasowe

Po tym, jak Kapitan Marvel zadebiutowała w 2019 roku, bohaterka pojawiła się w jeszcze czterech projektach MCU. Wśród nich są Avengers: Koniec gry, scena po napisach w Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, finał serialu Ms. Marvel i wreszcie Marvels, który niedawno trafił do kin. Jednak ten ostatni projekt pozostawił zakończenie dla Carol Danvers dość otwarte. Brie Larson uspokaja fanów i zapewnia, że przyszłość jej bohaterki została już zaplanowana.

Kapitan Marvel - Brie Larson o przyszłości superbohaterki

W rozmowie z Entertainment Weekly, Larson potwierdziła, że Kapitan Marvel powróci w kolejnym projekcie MCU. Choć aktorka nie mogła ujawnić szczegółów, wyraziła ogromne podekscytowanie.

- Nie chcę, żeby Marvel mnie dorwał. Ale definitywnie jest coś, o czym chciałabym powiedzieć, ale nie mogę. Jest jeszcze sporo do odkrycia z Carol.

W którym filmie mogłaby pojawić się Kapitan Marvel? Pierwsze, co zapewne przyjdzie fanom MCU do głowy, to zapowiadane projekty o Avengersach - The Kang Dynasty oraz Secret Wars.

Innym prawdopodobnym kandydatem jest reboot Fantastycznej Czwórki. Krążą pogłoski, że Pedro Pascal ma pojawić się w nim jako Mister Fantastic. W tym filmie Carol mogłaby przedstawić superbohaterską rodzinę Avengersom, co dałoby im możliwość występu w powyższych projektach.

Marvels - film dostępny w kinach.