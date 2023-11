Wszystkie filmy z Brie Larson - ranking. To nie Marvel jest na szczycie

fot. materiały prasowe

Brie Larson znów bryluje na wielkim ekranie. W nowej produkcji Marvels powraca w doskonale znanej roli. Kapitan Marvel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wcieleń artystki. Choć Larson była wyróżniana jeszcze przed przygodą z MCU, to właśnie granie Carol Danvers przyniosło jej największy moment sławy. Najnowszy film z udziałem aktorki jest już dostępny w kinach. To dla nas doskonała okazja, by przyjrzeć się pozostałym produkcjom, w których występowała Brie Larson.

Zapraszamy zatem do naszej galerii, która przybliża aktorską ścieżkę Larson. Znajdziecie w niej filmy z udziałem artystki uszeregowane według ocen krytyków filmowych. Ranking pochodzi ze strony internetowej Rotten Tomatoes, która gromadzi recenzje dziennikarzy i specjalistów, a następnie tworzy odpowiednie zestawienia. Poniższy przewodnik po występach aktorki jest naprawdę interesujący. Zwłaszcza że to nie Marvel znalazł się na szczycie!

Jesteśmy ciekawi, jakie jest Wasze zdanie? Spodziewaliście się takiego zwycięzcy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.

Wszystkie filmy z Brie Larson - ranking