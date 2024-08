fot. materiały prasowe

Reklama

Sześć miesięcy po zakończeniu 1. sezonu, zadecydowano o dalszym losie serialu Kartoteka policyjna. TVLine informuje, że będzie kontynuowany w Apple TV+ i powstanie 2. sezon.

Cush Jumbo, która w serialu gra June Lenker, już wcześniej w programie Watch What Happens Live With Andy Cohen wyjawiła, że powstanie kolejny sezon, jednak w tym samym czasie przedstawiciel Apple TV+ powiedział TVLine, że nie zostało to jeszcze formalnie przypieczętowane. Dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie.

Serial kryminalny Kartoteka policyjna zadebiutował w 2024 roku. Produkcja opowiada o losach dwóch błyskotliwych śledczych, w których wcielili się Cush Jumbo i Peter Capaldi. Jedno z nich jest dopiero u progu swojej kariery, a drugie ma za sobą wiele lat doświadczenia, jednak musi obronić swoją narażoną na szwank reputację. Obu detektywów zainteresuje anonimowe zgłoszenie, dotyczące sprawy sprzed lat.

Pierwszy sezon, składający się z ośmiu odcinków, zakończył się 21 lutego. Nie wiemy jeszcze, kiedy pojawi się kontynuacja.