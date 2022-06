Karty graficzne tanieją, czy to koniec krytpowalutowego górnictwa?

Źródło: NVIDIA

Po tym, jak kursy Bitcoin i Ethereum zaczęły niekontrolowanie pikować, górnicy kryptowalutowi w Chinach zaczęli likwidować kopalnie i wrzucają najlepsze karty graficzne na rynek wtórny, dopóki jeszcze mają one jakąś wartość.

Sprzedawcy zalali Xianyu, chiński portal aukcyjny podobny do OLX, masą używanych kart graficznych GeForce RTX z serii 30 (architektura Ampere). Podejrzewamy, że górnicy nie są jedynymi osobami pozbywającymi się swoich zapasów, a wśród handlujących na Xianyu znajdują się również detaliści czy właściciele kafejek internetowych. Użytkownik Twittera I_Leak_VN zauważył wiele ofert sprzedaży customowych kart graficznych GeForce RTX 3080, które podobno można kupić już za 3500 juanów, czyli ok. 2340 zł.

Dla przypomnienia, GeForce RTX 3080 na sklepowych półkach jest o ponad 2000 zł droższy. Jeden z użytkowników Twittera zwrócił mu jednak uwagę, że rzeczywista cena może być wyższa, a wyjątkowo atrakcyjne kwoty mają przyciągnąć naiwnych kupujących.

Niektórzy górnicy uciekają się do aukcji na żywo, aby pozbyć się swoich kart graficznych. Jak wynika z postu na chińskim serwisie społecznościowym Baidu, górnicy sprzedają tony kart graficznych GeForce RTX 3060 Ti w cenie wynoszącej równowartość od 1350 do 1600 zł, czyli o około 1000 zł taniej niż w naszych sklepach. GeForce RTX 3060 Ti był jednym z najpopularniejszych modeli dla górników dzięki dobremu stosunkowi wydajności do ceny. Teraz te niegdyś poszukiwane karty graficzne leżą w stosach na podłodze.

GPU po kopalniach kryptowalut

Kolejny cios w tradycyjne kopanie kryptowalut, czyli przejście Ethereum na system Proof-of-Stake (PoS), powszechnie znane jako The Merge, czyli Fuzja, ciągle jest niestety odwlekane. Tim Beiko, twórca Ethereum, przewiduje, że operacja zostanie zakończona między sierpniem a listopadem. Górnicy więc mają jeszcze kilka miesięcy na rozładowanie swoich aktywów. Jednak kupowanie karty graficznej z historią pracy 24/7 w kopalniach kryptowalut nie jest specjalnie rozsądne, nawet jeśli cena jest atrakcyjna. Ale kto wie. Może w listopadzie używane karty graficzne oparte o architekturę Ampere będą tańsze niż kiedykolwiek i wtedy warto będzie zaryzykować?