Kaskader - pobito rekord Guinnessa w ilości obrotów autem w powietrzu. Ryan Gosling o niedocenianej pracy kaskaderów

Kaskader to nowy film Davida Leitcha, człowieka odpowiedzialnego za Bullet Train czy Deadpoola 2, a który karierę w Hollywood sam zaczynał jako kaskader. Według niego ta produkcja ma być celebracją często niedocenianego zawodu. Powstało już wiele petycji i podniesiono głos, że kaskaderzy powinni mieć własną kategorię do Oscarów, czego Akademia nadal nie akceptuje. Film miał niedawno swoją uroczystą premierę, po której RRyan Gosling, główna gwiazda produkcji, pojechał na specjalny pokaz. Podczas niego wypowiedział się o kwestii kaskaderów.

Byłem w serialu akcji dla dzieci o nazwie Młody Herkules i miałem kaskadera przez całe życie. Panuje taka powszechnie akceptowana dynamika, że przychodzą oni na plan, robią fajne rzeczy, ryzykują wszystkim, a potem znikają i wszyscy udajemy, że nigdy ich tam nie było. Wszyscy inni na planie są docenieni, a oni wiedzą, że takiego docenienia nie dostaną. To się zmienia wraz z premierą tego filmu. [...] Do stworzenia Kaskadera potrzeba było ośmiu takich. Czasem sobie myślałem, że może powinniśmy obrabować bank, a nie kręcić film, bo to była najlepsza ekipa do zrobienia czegoś takiego. Byli jak Avengers i patrząc na ich CV, to pewnie nimi serio byli. Zawsze korzystałem z ich pomocy, od samych początków, dlatego ważnym było dla mnie znaleźć się w tej historii i opowiedzieć przez nią jak istotni oni są dla wszystkich.

Kaskader - rekord Guinnessa

David Leitch podszedł do kwestii kaskaderskich w bardzo realistyczny sposób, czego efektem jest pobicie rekordu Guinnessa w kategorii zrobienia największej ilości obrotów samochodem w powietrzu podczas popisu kaskaderskiego. Tego czynu dokonał Logan Holladay, który wykonał aż 8 i pół obrotu . Poprzedni rekord wynosił 7 obrotów .

Wideo z tego zdarzenia możecie obejrzeć poniżej.

Kaskader - zdjęcia

Kaskader - plakat

Kaskader - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

Kaskader - światowa premiera została zaplanowana na 3 maja 2024 roku.