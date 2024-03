Kaskader - Steven Spielberg obejrzał film. Co o nim sądzi?

fot. materiały prasowe

Kaskader to najnowszy film w reżyserii Davida Leitcha, człowieka odpowiedzialnego za Deadpoola 2 czy Bullet Train. To jednocześnie produkcja, która inspirowana jest serialem z lat '80 pod tym samym tytułem. W głównych rolach wystąpi Ryan Gosling oraz Emily Blunt. Pierwsze reakcje publiczności z pokazów wskazują na to, że Leitchowi znowu udało się wyreżyserować solidnego, zabawnego akcyjniaka, który nie pozwala się nudzić. Sceny akcji są dobrze przemyślane i nakręcone, a duet Goslinga i Blunt świetnie sprawdza się razem na ekranie. Okazuje się, że równie mocno tę produkcję polubił sam legendarny Steven Spielberg. O sytuacji z gali Złotych Globów opowiedział Ryan Gosling:

Widziałem, że Steven Spielberg idzie w moim kierunku. Nie znam go osobiście. Myślałem, że nie ma szans, że szedłby akurat do mnie. Był już coraz bliżej i wtedy wiedziałem, co się stanie. Pokażę na niego palcem, a ten mi odpowie: "Nie do ciebie, za tobą", więc tego nie zrobię. Zapytałem w końcu tylko "Ja?", a on odpowiedział: "Tak, ty." Wytłumaczyłem mu wtedy, że nie wiedziałem, że idzie do mnie, wstałem, a on wtedy mnie uścisnął i powiedział: "Właśnie widziałem Kaskadera i go uwielbiam." [...] Jeśli chodzi o mnie, to już nic nie ma znaczenia. Steven Spielberg polubił film. Nie mogę się doczekać, aż ludzie go zobaczą. Uważam, że to wyjątkowy film.

Kaskader - zdjęcia

The Fall Guy

Kaskader - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

Kaskader - premiera 3 maja 2025 roku w polskich kinach.