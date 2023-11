Kaskader - pierwsze reakcje. Zapowiada się na emocjonującą jazdę

fot. Vanity Fair

Pierwsze reakcje na film Kaskader są bardzo pozytywne. Testowa widownia pokochała zabawnego akcyjniaka z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych. Nadchodząca produkcja przedstawia losy kaskadera, który wraca do swojej pracy po tym, jak gwiazdor filmu zaginął.

Kaskader - reakcje testowej widowni na film

W rozmowie z Colliderem, reżyser i producentka Kaskadera powiedzieli, że testowa widownia "pokochała to, jak zabawny jest ten film". David Leitch sądzi, że to zasługa Goslinga i Blunt.

- Ten film zadowala tłumy ludzi. Myślę, że ludzie kochają chemię między Ryanem a Emily oraz humorystyczne wstawki. To historia o przegrywie, który próbuje wyjść na superbohatera i dopaść złych gości, aby odzyskać miłość swojego życia. Jak to mówił jeden z członków obsady: "Jeśli nie podoba ci się ten film, to nie masz duszy".

Z kolei McCormick zauważyła, że testowej widowni zależało bardziej na rozbudowywaniu postaci oraz ich relacji, niż scenach akcji. Z tego powodu, film przeszedł pewne zmiany, ale nadal zachowuje dynamiczny charakter.

Kaskader - premiera w polskich kinach już 1 marca 2024 roku.