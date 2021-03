BRZRKR: Keanu Reeves stworzył komiks, a teraz zagra w jego adaptacji. Netflix u sterów

Boom! Studios

BRZRKR to komiks wydawnictwa Boom! Studios. Autorem oryginalnego pomysłu i historii, którą komiks opowiada, jest Keanu Reeves. Współpracując z nominowanym do Eisnera bestsellerowym Mattem Kindtem (który wcześniej współtworzył tytuły dla DC czy Marvela) i autorem rysunków Ronem Garneyem, Reeves wydał na świat komiks, który jeszcze przed premierą sprzedał się w zawrotnej liczbie 615 tysięcy egzemplarzy.

W branży komiksowej to najlepszy wynik od 6 lat, kiedy na rynek trafiła pozycja Star Wars #1, która ostatecznie rozeszła się w nakładzie przeszło miliona. BRZRKR #1 stał się najlepiej sprzedającym się komiksem wydawnictwa Boom! Studios w historii, odbierając na tym polu palmę pierwszeństwa wydanemu 5 lat temu Big Trouble in Littlle China/Escape from New York #1 (sprzedano 421 tys. kopii), jak również najczęściej kupowanym tytułem wśród powieści graficznych, które weszły na rynek w obecnej dekadzie.

Teraz Keanu Reeves wystąpi w filmie aktorskim i serialu animowanym - produkcjach opartych na serii komiksów. Wiemy jedynie, że jako pierwszy pojawi się film live action, a serial zostanie wydany później, rozbudowując uniwersum. Do przygotowania adaptacji prawa zdobył Netflix. Reeves będzie współproducentem.

Seria BRZRKR opowiada historię Berzerkera, półboga, półczłowieka, który od wieków przemierza naszą planetę, aby znaleźć ukojenie dla swojej potrzeby używania przemocy - ta ostatnia jest konsekwencją rzuconej na niego klątwy. Koniec końców główny bohater rozpocznie pracę dla amerykańskiego rządu, biorąc udział w śmiertelnie niebezpiecznych misjach. W zamian władze kraju zaoferują mu poznanie prawdy na temat swojej przeszłości, jak również sposobu na definitywne uśmiercenie samego siebie.