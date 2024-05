Keira Knightley w adaptacji Netfliksa. Zagra rolę w ekranizacji książki Ruth Ware

fot. IMDb.com

Ruth Ware to brytyjska autorka kryminałów, której książki przykuwają również uwagę polskich czytelników. Szczególnie Pod kluczem oraz W ciemnym, mrocznym lesie, które znalazły się na liście bestsellerów The New York Times. Teraz jedna z powieści tej autorki doczeka się własnej ekranizacji. Chodzi o Kobietę z kabiny dziesiątej, której główną bohaterkę zagra Keira Knightley.

Kobieta z kabiny dziesiątej - co wiadomo?

To historia dziennikarki podróżniczej (Knightley), której zadaniem jest stworzenie relacji na luksusowym jachcie. Kiedy jest świadkiem tego, jak pasażer zostaje wyrzucony za burtę w środku nocy, nikt nie chce jej uwierzyć. Kobieta uparcie poszukuje odpowiedzi, narażając własne życie na niebezpieczeństwo, gdy łódź płynie przez Morze Północne.

Za kamerą stanie Simon Stone, a Joe Shrapnel oraz Anna Waterhouse napiszą scenariusz. Produkcją zajmie się firma Sister wraz z Debrą Hayward. Producentką wykonawczą zostanie Ilda Diffley.

Wcześniej Stone wyreżyserował dla Netfliksa inny projekt, Wykopaliska, w którym Ralph Fiennes zagrał główną rolę.