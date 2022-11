Kevin Conroy nie żyje. Odszedł legendarny głos Batmana

foto. materiały prasowe

Informację o śmierci Kevina Conroya przekazała poprzez media społecznościowe Diane Pershing, która podkładała głos pod postać Poison Ivy i bardzo często występowała z Kevinem Conroyem.

We wpisie czytamy:

Bardzo smutna wiadomość. Nasz ukochany głos Batmana, Kevin Conroy, zmarł wczoraj. Od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą ale nie stanęła mu ona na przeszkodzie by dawać z siebie wszystko na spotkaniach z fanami, bo wiedział ile sprawia im to przyjemności. Jego brak odczuje nie tylko obsada seriali ale rzesza fanów na całym świecie.

Conroy rozpoczął swoją przygodę z obrońcą Gotham w 1992 roku podczas prac nad kulowym już serialem Batman. Od tego czasu stał się oficjalnym głosem tej postaci i wracał do niej bardzo często. Mogliśmy go usłyszeć chociażby w Batman: Maska Batmana, Batman i Mr. Freeze: SubZero, serialu Batman - 20 lat później i wielu innych animacjach. Do tego był także głosem Batmana w licznych grach jak m.in. Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, InJustice: Gods Among Us, a ostatnio również w MultiVersus.

Kevin wystąpił także jako Bruce Wayne w crossoverze w Arrowverse zatytułowanym Crisis on Infinite Earths, co bardzo ucieszyło fanów i dało aktorowi w końcu okazję by na ekranie wcielił się w Mrocznego Rycerza tym samym zapisując się na kartach historii.

Nie wiadomo jeszcze oficjalnie na co chorował. Kevin Conroy miał 66 lat.