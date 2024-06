Kevin Costner otwarty na powrót do Yellowstone. Podał warunek

fot. Paramount Network

Reklama

Kevin Costner udziela wywiadów promujących film Horyzont. Rozdział I. Naturalne padają pytania o Yellowstone, wokół którego nieoficjalnie pojawiła się afera o konflikcie aktora z twórcą serialu Taylorem Sheridanem. Absolutnie nikt z ekipy serialu oraz platformy Paramount+ nigdy się do tego nie odniósł, a sam Costner w maju 2024 roku nazwał to kłamstwami.

Kevin Costner chce wrócić do Yellowstone

W wywiadzie dla CBS Sunday Morning zapytano go, czy rozważyłby powrót do Yellowstone, który zakończy się na sezon 5B. Podał warunek.

- Tak, jeśli podobałyby mi się historie i kierunek jej rozwoju, to wróciłbym.

Podkreśla też, że wbrew informacjom o konflikcie, nie porzucił Yellowstone, by kręcić obie części Horyzontu. Twierdzi, że nagrał wszystkie swoje sceny i wyrobił wszelkie zobowiązania jakie miał w kontrakcie, zanim poszedł na plan filmu.

Natomiast w programie Today tak wypowiedział się o powrocie:

- Wspierałem ten projekt i kocham go. Cały czas był dla mnie ważne i wróciłbym w odpowiednich okolicznościach. Myślę, że wszyscy tego chcemy. Dla mnie jednak muszą to być odpowiednie okoliczności. Zawsze jest na to czas. Kocham ten serial. Chcę, by to było jasne.

Prace na planie sezonu 5B trwają. Twórcy w ogóle nie odnieśli się do słów aktora z maja 2024 roku i z 17 czerwca.