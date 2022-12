Kevin Feige o nowej posadzie Jamesa Gunna w DC. Czy twórcy kina superbohaterskiego się przyjaźnią?

Fot. JOE TORENO VARIETY

Podczas wydarzenia CCXP pojawił się pierwszy zwiastun Strażników Galaktyki 3. Film wzbudza emocje nie tylko dlatego, że to ostatnia część przygód Star-Lorda i jego drużyny, ale także z powodu nowej posady Jamesa Gunna - potwierdzono, że od teraz będzie współprowadził DC Studios z Peterem Safranem. Jak można się domyśleć, to ta superbohaterska franczyza będzie dla niego teraz priorytetem.

Kevin Feige, szef Marvel Studios, na CCXP żartobliwie odniósł się do całej sytuacji, mówiąc że James Gunn ma coś do zrobienia gdzieś indziej.

Kevin Feige o nowej posadzie Jamesa Gunna

Prezes Marvel Studios stwierdził:

James Gunn dopiero wypuścił The Guardians of the Galaxy Holiday Special i kończy pracę nad trylogią Strażników Galaktyki. A potem ma coś do zrobienia gdzieś indziej - nie wiem, dokąd zmierza!

Czy James Gunn i Kevin Feige się lubią?

Warto zauważyć, że prywatnie mężczyzn łączą bardzo zażyłe stosunki. Przynajmniej jeśli wierzyć wypowiedziom Jamesa Gunna.

Nie tylko kocham Kevina - był pierwszą osobą, której powiedziałem o umowie z DC. Drugą był John Cena. Wbrew powszechnemu przekonaniu, dolar mniej dla Marvela nie oznacza dolara więcej dla DC.

