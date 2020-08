Kevin Smith o kontynuacjach Kła, He-Mana i Władców Wszechświata oraz Szczurów z supermarketu

Źródło: materiały prasowe

Szczury z supermarketu z 1995 roku mają doczekać się kontynuacji, w której ma pojawić się Ben Affleck. Reżyser i scenarzysta filmu, Kevin Smith zdradził, że w scenariuszu znalazło się miejsce dla postaci, w którą wcielał się aktor, potwierdzając, że chciałby on ponownie zagrać Shannona Hamiltona. Choć bohater ma pojawić się na krótko, to ma odegrać kluczową rolę w fabule nadchodzącego sequela. Kevin Smith nie chce zdradzać szczegółów, ale jest pełen nadziei, że wszystko pójdzie po jego myśli.

Ta postać znajduje się w scenariuszu. Shannon Hamilton tam jest, a dana osoba zgodziła się zaangażować w film. Więc trzymamy kciuki, bo wszystko się dobrze zapowiada.

Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje czy do roli powrócą Claire Forlani, Jeremy London czy inni aktorzy, chociaż oczekuje się, że Ethan Supplee ponownie wcieli się w postać Willama Blacka, a Michael Rooker w pana Svenninga.

Kevin Smith w jednym ze swoich podcastów potwierdził również, że ma pomysł na kontynuację komediowego horroru Kieł z 2014 roku. W nim Howard Howe (Michael Parks) przeprowadza eksperyment na Wallace'ie Brytonie (Justin Long), zmieniając go w podobnego do morsa potwora. Smith, który jest reżyserem tego filmu przyznał, że musiałby wymyślić nową historię ze względu na zakończenie i fakt, że Michael Parks zmarł w 2017 roku.

Jest taka wersja Kła 2, w której przechodzimy do teraźniejszości i ktoś inny zostaje wciągnięty w pajęczą sieć. Mamy dom, o którym opowiada się różne historie, a kiedy wchodzisz do niego, jest tam nowy Howard Howe, którym jest Wallace. Przestał być morsem, co powoduje u niego niepokój. Przez to co przeżył, robi to teraz innym. Więc jest sposób, aby w Kle 2 Justin stał się postacią graną przez Michaela Parksa. Kieł 2 ma szansę powstać.

Kevin Smith jest również producentem wykonawczym sześciu epizodów kontynuacji He-Mana i Władców wszechświata, która będzie opowiadać o nowych przygodach He-Mana. Serial animowany został zamówiony przez Netflixa, a jednej z postaci głosu użyczy Tony Todd, który zrobił wielkie wrażenie na Smithie. Na Twitterze odpowiada aktorowi, który pochwalił się, że wcieli się w Popłoch Glow (Scareglow).

Twój występ jest niepojęty i imponujący, przyjacielu! Pasują ci świecące kości. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą, co zrobiliśmy we Władcach wszechświata.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1293347176790110209

The Masters of the Universe: Revelation ma być bezpośrednio połączony z klasyczną kreskówką. Netflix nie podał jeszcze daty premiery animacji.