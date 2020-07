Killroy Was Here - Kevin Smith zaprezentował zwiastun nowego horroru

źródło: materiały prasowe

Podczas Comic-Con 2020, edycji wyjątkowo odbywającej się online, Kevin Smith zaprezentował zwiastun swojego nowego niskobudżetowego horroru. Nosząca tytuł Kilroy Was Here produkcja skupi się na fenomenie znanego motywu graffiti.

Przypomnijmy, że Inskrypcja "Kilroy Was Here" po raz pierwszy pojawiła się podczas II wojny światowej. Towarzyszy jej charakterystyczny rysunek przedstawiający wychylającą się z zza muru postać o wydatnym nosie. Chociaż nie jest pewne, kim dokładnie był rzeczony Kilroy, to z grafiką związanych jest wiele legend i do dziś możemy ją znaleźć najmniej oczekiwanych miejscach.

Kevin Smith wciąż najbardziej znany jest ze swoich pierwszych niezależnych projektów - błyskotliwych Sprzedawców oraz Szczurów z supermarketu. Za sprawą Czerwonego stanu oraz Kła fanom dał się jednak poznać również jako twórca horrorów, a kino grozy w jego wykonaniu łączy elementy slashera z charakterystycznym dla reżysera humorem.

Kevin Smith zapowiedział premierę filmu Kilroy Was Here na początek 2021 lub koniec 2020 roku.