Szczury z supermarketu 2 - Kevin Smith chce wpisać koronawirusa w scenariusz

Kevin Smith od lat planuje Szczury z supermarketu 2 zatytułowane Twilight of the Mallrats. W nowym odcinku swojego podcastu Fatman Beyond opowiadał o pracy nad projektem.

Wyjaśnił, że czyta dużo o tym, jak pandemia koronawirusa wpływa na ekonomię oraz - ściślej mówiąc - na domy handlowe i supermarkety. Szybko zdał sobie sprawę, że jest to coś, co musi zostać włączone do scenariusza filmu, który w takim miejscu się rozgrywa.

Tłumaczy, że cała sytuacja jest apokalipsą dla takich miejsc, ponieważ wiele sklepów zbankrutuje. Nastąpi prawdziwa implozja sieci w całych Stanach Zjednoczonych. Dlatego uznał, że to wszystko, o czym czytał, jest użyteczne dla jego filmu.

Smith przewiduje też, że kwestia koronawirusa tak mocno będzie mieć wpływ na wszystko w naszym życiu, iż w popkulturze będziemy widzieć wątki związane z pandemią przez najbliższe lata. Tak jak miało to miejsce z atakiem z 11 września 2001 roku.

Gdy robi sobie przerwę od pracy nad scenariuszem Szczurów z supermarketu 2, nadal zajmuje się serialem animowanym Masters of the Universe. Wyjaśnia, że widział pierwsze animowane sceny i według niego wyglądają niesamowicie. Dopisuje jednak wciąż dialogi i wprowadzać nowości.