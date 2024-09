Legendy horrorów z lat 80. w Killer Klowns From Outer Space: The Game. Elvira i Tom Savini trafili do gry

fot. materiały prasowe

Killer Klowns From Outer Space: The Game, asymetryczny horror oparty na kultowym filmie, doczekał się nowych DLC, które przenoszą do gry dwie postacie będące prawdziwymi ikonami klasycznych horrorów z lat 80. - Elvirę, Władczynię Mroku oraz Toma Saviniego, a więc aktora, który wystąpił między innymi w takich produkcjach, jak Świt żywych trupów , Piątek 13-go czy Dzień żywych trupów.

ROZWIŃ ▼

Obie postacie można kupić w sklepie wewnątrz gry. Cena jednej z nich to 400 Tickets (walut używana w Killer Klowns From Outer Space: The Game) - około 10$, czyli mniej więcej 40 zł.

Poniżej możecie też zapoznać się z grafiką zawierającą plany twórców na okres od lipca do października tego roku. Wynika z niej, że jeszcze w październiku doczekamy się debiutu kolejnych postaci oraz nowej mapy.

fot. materiały prasowe