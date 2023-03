Killers of the Flower Moon - znana data premiery. To nowy film Martina Scorsese

fot. Apple TV+

Killers of the Flower Moon to długo wyczekiwane, ponowne spotkanie reżysera Martina Scorsese z gwiazdorem Leonardo DiCaprio. Mężczyźni ostatnim razem współpracowali w 2013 roku nad uznanym filmem Wilk z Wall Street. Tym razem połączyli siły, by stworzyć nowy kryminał o serii morderstw bogatego plemienia Indian Osage.

Film, którego akcja rozgrywa się w latach 20. ubiegłego wieku, oparty jest na prawdziwej historii. Killers of the Flower Moon przedstawia śledztwo FBI w sprawie morderstw plemienia Indian Osage w północno-wschodniej Oklahomie. Do tragicznych zdarzeń dochodzi po odkryciu ropy naftowej na ich ziemi. Dochodzenie prowadzi młody J. Edgar Hoover, czyli późniejszy dyrektor FBI. Westernowy dramat kryminalny może pochwalić się ogromnym budżetem, bo aż 200 milionów dolarów przeznaczono na jego produkcję.

Killers of the Flower Moon - premiera

Killers of the Flower Moon miał pojawić się w 2022 roku i walczyć o Oscary. Jednak został przesunięty na 2023. Najświeższe aktualizacje wskazują, że film zadebiutuje w ograniczonym zakresie 6 października 2023. Do szerokiej dystrybucji trafi 20 października. Następnie ukaże się na platformie Apple TV+.