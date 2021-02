Godzilla kontra Kong: reżyser wyciągnął wnioski z krytyki MonsterVerse. Garść nowych spotów

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong to wyczekiwane przez fanów spektakularne widowisko, które pokaże nam starcie kultowych monstrów: połączy ze sobą dwie legendy, które staną do walki o losy ludzkości. W nowym wywiadzie reżyser filmu, Adam Wingard, odpowiedział na pytanie związane z jego wizją filmowych potworów. W rozmowie z Collider twórca ujawnił, jak istotne było dla niego uczynienie z potworów prawdziwego serca tej historii, nie zaś jedynie tła dla ludzkich postaci.

Jedną z najważniejszych rzeczy w czasie pracy nad tym filmem było dla mnie potraktować Godzillę i King Konga jak rzeczywiste postacie. Nie są to jedynie wielkie rekwizyty czy tło. To nie są "tylko potwory", jeśli wiesz, co mam na myśli - powiedział Wingard. - Kong to teraz najbardziej ludzki łącznik: w dużych fragmentach filmu możemy do niego przechodzić bez konieczności cofania się do ludzkich bohaterów. To przez niego możemy doświadczać kolejnych rzeczy. Jest emocjonalny. Możemy traktować go jak każdą inną postać.

Wygląda więc na to, że reżyser starał się wyciągnąć wnioski z krytyki MonsterVerse, która dotyczyła przede wszystkim uwagi skupionej na ludziach, kiedy to monstra powinny grać pierwsze skrzypce.

W sieci pojawiły się też zupełnie nowe, pełne akcji telewizyjne spoty; we wszystkich możemy zobaczyć niepublikowane wcześniej ujęcia:

W filmie występują m.in.: Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Julian Dennison, Shun Oguri, Jessica Henwick i Brian Tyree Henry.