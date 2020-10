Kingdom Come: Deliverance - powstanie aktorska adaptacja gry czeskiego studia Warhorse

Deep Silver

Kingdom Come: Deliverance to kolejna gra, która doczeka się aktorskiej ekranizacji. Serwis Variety informuje, że będzie to efekt współpracy twórców gry, czeskiego Warhorse Studios oraz amerykańskiej firmy Wild Sheep Content, którą założył Erik Barmack, wcześniej związany z Netfliksem. Trzeba jednak zaznaczyć, że projekt ten znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie: aktualnie poszukiwani są scenarzyści oraz reżyserzy. Warto również przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się, że Wild Sheep Content zajmie się również produkcją filmu lub serialu na podstawie serii Yakuza.

Kingdom Come: Deliverance zadebiutowało w lutym 2018 roku i zaoferowało nieco inne podejście do gier RPG. Dzieło czeskiego studia stawia na realizm w niemal każdym aspekcie. Akcję tej produkcji osadzono w średniowiecznej Europie i zadbano o wiele mechanik, które podzieliły recenzentów. Zadbano m.in. o wymagający system walki mieczem, a także system potrzeb, który wymagał, by gracz dbał o dobre samopoczucie głównego bohatera, Henryka. Tytuł ten sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy.