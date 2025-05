Niesamowity Świat Gumballa wraca ze zmienionym tytułem. Zobacz zwiastun

fot. materiały prasowe

Znana animacja powraca z nowym sezonem i zmienionym tytułem. Niesamowity Świat Gumballa właśnie dostał zwiastun kontynuacji, zatytułowanej The Wonderfully Weird World of Gumball, co można przetłumaczyć na "Cudownie Dziwaczny Świat Gumballa". To, co wyróżnia tę serię na tle innych kreskówek, to zwłaszcza absurdalny humor i błyskotliwe dialogi, ale też niespotykane połączenie stylów animacji. Ostatni, szósty sezon Niesamowitego Świata Gumballa pojawił się w 2019 roku, choć po drodze zdarzyło się parę spin-offów

The Wonderfully Weird World of Gumball - zwiastun

Dwunastoletni Gumball wraz ze swoją nietypową rodziną mieszka w pełnym uroku miasteczku, zamieszkałym przez niezwykłe, kolorowe postacie – od gadającego banana, przez T-Rexa, po fistaszka w roli cheerleaderki, czy Darwin, była złota rybka, która po zyskaniu nóg stała się pełnoprawnym członkiem rodziny. Gumball to prawdziwy mistrz pakowania się w kłopoty – uwielbia figle, przygody i często znajduje się w samym środku szalonych wydarzeń.

Choć data premiery nowego sezonu nie została ujawniona, twórcy obiecują, że serial wkrótce ukaże się na Hulu.