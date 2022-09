Kingdom of the Planet of the Apes - w październiku ruszą zdjęcia do filmu. Znamy szczegóły

materiały prasowe

Za reżyserię The Kingdom of the Planet of the Apes odpowiadać będzie Wes Ball (trylogia Więzień labiryntu), natomiast w głównych rolach wystąpią Owen Teague (To), Peter Macon (Orville) i Freya Allan (Wiedźmin).

W październiku ruszą pracę nad filmem. Akcja będzie rozgrywać się wiele lat po wydarzeniach z ostatniej części Wojna o planetę małp z 2017 roku, otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w historii sagi. Scenariusz napisali Josh Friedman (Wojna światów), Rick Jaffa i Amanda Silver (Geneza planety małp) oraz Patrick Aison (Predator: Prey). Wśród producentów wykonawczych są Peter Chernin i Jenno Topping.

Poniżej możecie przeczytać wypowiedź prezesa 20th Century Studios, Steve'a Asbella.

Planeta małp to jedna z najbardziej kultowych i legendarnych serii science fiction w historii kinematografii, a także niezatarta część dziedzictwa naszego studia. Dzięki „Kingdom of the Planet of the Apes" mamy zaszczyt kontynuować tradycję kreatywnego, prowokującego do myślenia kina i nie możemy się doczekać, aby podzielić się niezwykłą wizją Wesa na ten nowy rozdział z widzami w 2024 roku.

