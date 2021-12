King's Man: Pierwsza misja - opinie o filmie w sieci. Czy to kolejna, dobra produkcja z serii?

The Walt Disney Studios

King's Man: Pierwsza misja to kolejna część z popularnej serii szpiegowskiej, a przy okazji prequel, który dzieje się przed wydarzeniami z dwóch poprzednich odsłon i pokazuje początki tytułowej organizacji. W końcu po kilku przesunięciach daty premiery produkcja wreszcie trafi do kin. Odbyły się już pierwsze pokazy prasowe. Do sieci trafiły opinie dziennikarzy, którzy mieli okazję zobaczyć film.

Część z krytyków twierdzi, że produkcja to bałagan, który nie osiągnął poziomu poprzedników. Głównym zarzutem jest to, że film ma poważne problemy z tonacją, zbyt mocno starając się być zarówno dziwnym filmem szpiegowskim, jak i poważnym thrillerem z epoki. Jednak inni dziennikarze twierdzą, że widowisko jest tak samo zabawne jak poprzednicy, przy okazji dysponuje lepszym rdzeniem emocjonalnym niż poprzednie części. Co ciekawe zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy filmu chwalą role Ralpha Fiennesa i Rhysa Ifansa. Poniżej możecie sprawdzić kilka opinii.

https://twitter.com/jacobkleinman/status/1467982778704744456

https://twitter.com/htranbui/status/1467965358917177345

https://twitter.com/ian_sandwell/status/1467962051582521345

https://twitter.com/rockmarooned/status/1467966597809717258

https://twitter.com/cassamlooch/status/1467963887047913480

https://twitter.com/ryanhollinger/status/1467985083843944448

The King's Man: Pierwsza misja

King's Man: Pierwsza misja - premiera w polskich kinach 5 stycznia.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze