Akademia Filmowa przyjęła odwołanie Matta Damona i Bena Afflecka. Dokument ma szansę na Oscara!

Niedawno pisaliśmy o straconej szansie filmu U2. Do zobaczenia w przyszłości (Kiss the Future), produkowanego przez Matta Damona i Ben Affleck, na Oscara. Wcześniej Akademia Filmowa stwierdziła, że produkcja nie spełnia jednego z wymaganych wymogów - miała być wyświetlana dwa, a nie trzy razy dziennie na kwalifikującym się rynku. Producenci napisali list odwoławczy z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwalifikowalności filmu. Odwołanie (i zapewne rozgłos w mediach) sprawiło, że Kiss the Future jednak może zawalczyć o Oscara.

Kiss the Future wraca do oscarowej gry!

Akademia ponownie rozpatrzyła wniosek i tym razem stwierdziła, że film kwalifikuje się do rywalizacji o statuetkę. Reżyserka produkcji, Nenad Cicin-Sain, mogła porozmawiać z portalem Deadline o tej decyzji.

- Cieszy mnie wiadomość od Akademii, że zmienili swoją decyzję. Wiele osób podzieliło się swoimi osobistymi traumami i radościami, opowiadając tę historię. Uważam, że zasługują na to, by ich historia mogła dotrzeć do świata za pomocą jak największej liczby platform. A nagrody Akademii Filmowej mają możliwość wzmocnić tę historię i zwrócić na nią uwagę.

Kiss the Future to dokument, który opowiada historię oblężenia Sarajewa w latach 90. Zespół U2 miał ogromny wpływ na mieszkańców miasta, którzy dzięki niemu mogli zrozumieć, co się wówczas działo w Bośni.