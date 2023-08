Kleopatra - czemu prace nad filmem tak długo trwają? Gal Gadot o produkcji

fot. Warner Bros.

Mamy kolejne informacje o Kleopatrze, epickim filmie o władczyni Egiptu. Gal Gadot, odtwórczyni tytułowej bohaterki, wyjaśnia, dlaczego produkcja filmu zajmuje sporo czasu,

Kleopatra - Gal Gadot o filmie

Gal Gadot wypowiedziała się na temat Kleopatry w wywiadzie dla Flaunt przeprowadzonym przed trwającym strajkiem aktorów. Aktorka wyjaśniła, że produkcja jest długim procesem, ponieważ obsada celowo poświęca więcej czasu na dokładną charakteryzację głównej bohaterki.

- To ogromnie ciężkie zadanie. Nie chcę spieszyć się z nim - to coś, co wymaga... tyle przemyślenia i troski, ponieważ to sama Kleopatra. Mamy niesamowitych scenarzystów pracujących nad scenariuszem - przed i po strajku - jak Laeta Kalogridis. To piękny scenariusz. Nie spieszymy się z pracą, bo należy być odpowiedzialnym, gdy ma się do czynienia z tak niesamowitą, kultową, legendarną kobietą.

Z pewnością obsada szczególnie stara się nad dobrym odzwierciedleniem postaci historycznej, mając na uwadze aktualne kontrowersje wokół filmu. Obsadzenie Gadot w tytułowej roli wywołała kontrowersje oraz zarzuty o wybielanie Kleopatry. Spora część otwarcie wyrażała niezadowolenie z faktu, że nie wybrano egipskiej aktorki, mimo iż Kleopatra pochodziła z Macedonii.