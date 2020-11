Assassin's Creed: Valhalla - potężny wiking Maul Cosplay w zabawnej reklamie

facebook.com

Maul Cosplay to bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych cosplayerów na świecie. Mężczyzna wcielał się już m.in. w Geralta z Wiedźmina 3 i V z Cyberpunk 2077, a teraz robi furorę jako Eivor z niedawnego Assassin's Creed: Valhalla. W tej roli widzieliśmy go już w świetnym, fanowskim filmie krótkometrażowym i powtórzył ją występując w niemieckiej reklamie stworzonej we współpracy z firmami Ubisoft i Logitech.

To prawdopodobnie jedyna okazja, by przekonać się, jak potężny wiking Eivor wygląda... z gamingowymi słuchawkami na uszach. Zobaczcie sami.

Assassin's Creed: Valhalla dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra spotkała się z uznaniem recenzentów, a także bardzo dobrze się sprzedaje - wydawca poinformował, że produkcja zaliczyła najlepszą premierę w historii całej serii.