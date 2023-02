Aligator po amfetaminie nadciąga. Studio Asylum odpowiada na Kokainowego Misia

Studio Asylum jest znane z tego, że robi filmy, które są łudząco podobne do wielkich kinowych hitów. Realizuje je jednak, operując o wiele skromniejszym budżetem niż oryginalne wersje. Przykłady? Planet Dune, które przypomina Diunę, czy Battle for Pandora, budzące skojarzenia z Avatarem: Istotą Wody.

Wytwórnia tym razem postanowiła stworzyć odpowiedź na Kokainowego Misia, nowy thriller w reżyserii Elizabeth Banks. Co wiemy o filmie? Zobaczcie informacje i plakat poniżej.

Studio Asylum pozwane o plagiat!

Studio Asylum odpowiada na Kokainowego Misia

Nowy film studia Asylum nazywa się Attack of the Meth Gator. Jak można się domyśleć, historia ma zapewne coś wspólnego z aligatorem i narkotykami. Niestety, na razie wytwórnia nie zdradziła szczegółów na temat fabuły. Wiemy natomiast, że film zadebiutuje latem. Studio Asylum postanowiło też dać fanom mały przedsmak tego, co ich czeka. Poniżej znajdziecie plakat widowiska, na którym aligator otwiera paszczę, pokazując szereg ostrych zębów. Dajcie znać, jak wam się podoba.

