Kolejny sezon Władcy pierścieni: Pierścienie Władzy będzie "zdecydowanie mroczniejszy". Reżyserka o 2. sezonie

Kolejny sezon Władca pierścieni: Pierścienie Władzy jest już w trakcie powstawania. 1. sezon był największą dotychczasową premierą od Prime Video. Za dwa odcinki z debiutanckiej serii odpowiadała Charlotte Brändström, szwedzka reżyserka, która pracowała również przy serialu Continental, ale i znakomitym Szogunie od FX. Reżyserka została głównodowodzącą na planie 2. sezonu Pierścieni Władzy i tym razem przejmie kontrolę nad czterema odcinkami w kolejnej serii.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - reżyserka o 2. sezonie

Reżyserka wypowiedziała się na temat serialu, kolejnego sezonu, fanów oraz twórczości Tolkiena i Petera Jacksona.

Kocham odcinki, które zrobiłam w 1. sezonie. Jestem z nich bardzo dumna. Spędziłam dużo czasu z showrunnerem, żeby sprawdzić, co możemy zrobić lepiej z postaciami, co się zmienia, co ludzie chcą zobaczyć. Nie można siedzieć i myśleć o tym jakie to jest wielkie, bo tylko cię to będzie straszyć. Smutne było to, że wiele osób oceniło serial jeszcze przed jego premierą. To było dla nas trudne. Ale po czymś takim próbujesz się zaadaptować do sytuacji i zobaczyć na co faktycznie fani czekają. Niektórzy mieszali twórczość Tolkiena z filmami Petera Jacksona. My chcieliśmy podejść wiernie do twórczości Tolkiena i nadać jej ten pierwiastek fajności. Kocham filmy Petera Jacksona. To przez nie w ogóle się zaangażowałam w serial. Próbowaliśmy mieszać wszystko. Nowy sezon jest zdecydowanie mroczniejszy, bardziej dramatyczny. Nie mam kontroli nad wszystkim, ale mam nadzieję, że ludziom się spodoba.