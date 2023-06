Komando - scenarzysta filmu o szansach na powstanie remake'u

fot. Twentieth Century Fox

Komando to film akcji z 1985 roku, który opowiada o byłym komandosie Johnie Matriksie. Po przejściu na emeryturze zmienił tożsamość i żyje w leśnej głuszy ze swoją córką, Jenny. Jednak starzy wrogowie potrzebują Matrixa do wykonania jeszcze jednego zadania, więc żeby go do tego zmusić porywają Jenny. Komandos staje się jednoosobową armią, której nikt i nic nie powstrzyma. W głównej roli wystąpił Arnold Schwarzenegger.

W 2010 roku ogłoszono, że trwają prace nad remakiem filmu. David Ayer (Bogowie ulicy, Windykator) miał napisać scenariusz i wyreżyserować nową produkcję, ale ostatecznie zrezygnowano z tego projektu, który miał mieć najwyższą kategorię wiekową. Nieznane są przyczyny, dlaczego tak się stało.

Podczas wywiadu dla Radio Times scenarzysta Komando Steven E. de Souza został zapytany o remake, który nie doszedł do skutku.

Potrzebujesz tej wyjątkowej postaci, a oni po prostu nie występują w filmach. Myślę, że mogłoby się to udać z The Rockiem, ale The Rock nie zamierza kręcić żadnych rebootów. Nie sądzę, że warto robić reboot, ale jeśli tak się stanie to proszę o jedno - dajcie oryginalne zakończenie!

The Rock to oczywiście Dwayne Johnson, który ma bardzo napięty grafik. W planach ma m.in. drugą część Czerwonej noty, niezatytułowany spin-off Szybkich i wściekłych o Hobbsie oraz występ w Szybcy i wściekli 11. Możliwe, że powstaną też sequele do San Andreas oraz Wyprawy do dżungli.

materiały prasowe // Komando