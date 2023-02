Najgorsze komedie romantyczne. Krytycy bezwzględni wobec wielu klasyków

fot. materiały prasowe

Rotten Tomatoes to serwis internetowy, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. Najczęściej przedstawia informacje, opinie i nowości ze świata filmu. Tym razem krytycy wydali werdykt dotyczący najgorszych komedii romantycznych wszech czasów. Jest to aktualizacja zestawienia z 2022 roku, który również prezentowaliśmy. Wiele tytułów się powtarza, jednak w rankingu zagościły też nowe produkcje. Co więcej, pozmieniały się niektóre oceny.

Zestawienie obejmuje w większości komedie romantyczne, które nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem. Wszystkie pozycje zdobyły mniej niż 10% na tomatometrze (po dwudziestu recenzjach krytyków). Jednak należy mieć na uwadze, że ranking opiera się także na dosyć znanych tytułach. Krytycy wydali ostry osąd wobec wielu sławnych produkcji. Dlatego też można lekko się zdziwić z obecności niektórych filmów w zestawieniu najgorszych komedii romantycznych wszech czasów. Sprawdźcie sami, jakie produkcje uzyskały miano najsłabszych. Czy zgadzacie się z opinią ekspertów?

Najgorsze komedie romantyczne