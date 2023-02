Najlepsze komedie romantyczne według krytyków. Ranking najpiękniejszych historii miłosnych na Walentynki

fot. materiały prasowe

W Walentynki nie mogło zabraknąć rankingu najlepszych komedii romantycznych, które warto obejrzeć w tym wyjątkowym czasie. Z pomocą przyszedł niezawodny serwis Rotten Tomatoes, który ustalił ich kolejność według opinii krytyków. Można zauważyć, że mają słabość do klasyków (Ich noce, Rzymskie wakacje), ale potrafią też docenić najnowsze dzieła (Palm Springs, Licorice Pizza). W tym roku w zestawieniu znalazło się sporo produkcji zagranicznych, m.in. Amelia czy Najgorszy człowiek na świecie. Uwzględniono też filmy o postaciach LGBT, jak BROS czy Twój Simon.

Do stworzenia rankingu Rotten Tomatoes wybrał te filmy, które posiadają co najmniej 20 recenzji od krytyków, a także zostały oznaczone Certyfikatem Świeżości (Certified Fresh). Kolejność wyznacza wartość Tomatometru wyrażona w procentach, którą możecie zobaczyć przy każdym tytule w poniższych galeriach. Biorąc pod uwagę te kryteria w pierwszej setce zabrakło takich popularnych produkcji, jak Pretty Woman, To właśnie miłość czy Bezsenność w Seattle.

Najgorsze komedie romantyczne. Krytycy bezwzględni wobec wielu klasyków

Sprawdźcie poniżej, które miłosne historie znalazły się na miejscach od 100 do 51. To mieszanka klasycznych komedii romantycznych z nowymi. Nie brakuje tu filmów kostiumowych oraz tych w gwiazdorskiej obsadzie, które zyskały duży rozgłos.

Najlepsze komedie romantyczne wg Rotten Tomatoes - miejsca od 100. do 51.

100. Wesele Muriel (1994) – 80%

W najlepszej 50-tce możemy zaobserwować wiele świetnych filmów, które podbiły serca widzów. Odnajdziemy tu kilka stosunkowo nowych tytułów wartych uwagi. Ostatecznie szczyt zdominowały klasyczne komedie romantyczne.

Najlepsze komedie romantyczne wg Rotten Tomatoes - miejsca od 50. do 1.

50. Czarodziejka (2011) - 90%