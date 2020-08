Komiksowy Joker ironicznie nawiązał do filmu Batman z 1989 roku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/Warner Bros./cbr.com

Po sporym sukcesie serii Batman. Biały Rycerz DC zadecydowało o poszerzeniu uniwersum znanego z tej opowieści. Doszło do tego w cyklu Harley Quinn: Black + White + Red, który miał pokazać losy tytułowej antybohaterki, Zamaskowanego Krzyżowca i Jokera w przeszłości - akcja została więc osadzona przed wydarzeniami ukazanymi w zasadniczej historii. Teraz, w 6. odsłonie nowej serii, nawiązano do filmu Batman.

W scenie retrospekcji widzimy, jak Harley walczy z Jokerem, próbując mu wsadzić w dłonie broń wystrzeliwującą flagi zamiast prawdziwego pistoletu. Wtedy do akcji wkraczają Batman i Robin; pierwszy z nich przyciska Księcia Zbrodni do ściany, by później odepchnąć Quinn za siebie. Gdy jednak Mroczny Rycerz przymierzał się do zadania nokautującego ciosu, Joker w tajemniczych okolicznościach założył na siebie okulary, mówiąc następnie:

Chyba nie uderzysz gościa w okularach, prawda?

Dokładnie taka sama kwestia padła w Batmanie Tima Burtona. Zarówno jednak w komiksie, jak i w filmie, Mroczny Rycerz uderzył złoczyńcę - z tą różnicą, że w powieści graficznej zdjął najpierw Jokerowi okulary. Spójrzcie sami:

Harley Quinn: Black + White + Red #6 - plansze