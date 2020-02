Komiksy Egmontu na kwiecień 2020 r. Obejrzyj okładki

Do kwietniowych zapowiedzi komiksowych wydawnictwa Egmont trafiło ponad dwadzieścia nowych tytułów. Tradycyjnie jest to przekrojowa oferta skierowana do różnego rodzaju czytelników - od dzieci, poprzez fanów komiksów superbohaterskich, a na wielbicielach komiksu europejskiego kończąc.

Do najciekawszych zapowiedzi zaliczają się m.in. nowe pozycje z DC Black Label (np. Harleen), Multiversum z DC Deluxe, albumy poświęcone przygodom Czarnej Wdowy i Niegodnego Thora czy też pierwszy tom Hitmana.

Pojawią się również kontynuacje Bloodborne, DMZ czy Sin City, nie wspominając o tradycyjnych pozycjach w ofercie wydawcy jak kolejne tomy serii z Marvel NOW 2.0, DC Odrodzenia czy Lucky Luke'a. A to wszystko to tylko wycinek oferty.

Pełne zapowiedzi Egmontu na kwiecień 2020 roku prezentują się następująco:

Zapowiedzi komiksów Egmontu - kwiecień 2020 r. (1)

Oto okładki prawie wszystkich kwietniowych zapowiedzi Egmontu: