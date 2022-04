Komputerowe aplikacje Zoom reagują na proste gesty

zoom.us

Nie musisz już wyciągać iPada lub iPhone'a, gdzie ta funkcjonalność została wprowadzona w sierpniu zeszłego roku, aby skorzystać z funkcji rozpoznawania gestów w Zoomie. Firma Zoom Video Communications zaktualizowała swoje aplikacje dla systemów Mac i Windows o obsługę gestów. Podnieś dłoń lub zrób gest kciuk w górę, a zostanie wysłana odpowiednia reakcja. Jak nietrudno się domyślić, zapewnia to bardziej naturalną interakcję w wirtualnych klasach i na spotkaniach.

Funkcja wymaga najnowszej wersji programu Zoom (5.10.3). Domyślnie jest ona jednak wyłączona na poziomie indywidualnym, ale można ją włączyć dla każdego użytkownika, konta lub całej grupy.

fot. zoom.us

Rozpoznawanie gestów to nie jedyne nowości w kwietniowej aktualizacji Zooma. Przeprojektowane zostało narzędzie współpracy Zoom Whiteboard, które jest teraz pełnoprawną funkcją, a nie tylko rozszerzeniem do obsługi spotkań. Narzędzie etykiety czatu pomaga administratorom blokować lub ostrzegać niegrzecznych użytkowników, a wydarzenia mają teraz „Backstage”, czyli swego rodzaju „kulisy”, które pozwalają organizatorom i panelistom rozmawiać bez obecności publiczności. Mówiąc najprościej, Zoom dostosowuje się do świata, w którym zdalne i hybrydowe miejsca pracy, konferencje, sympozja czy lekcji i wykłady prawdopodobnie pozostaną na stałe.