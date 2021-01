SZPoN – polska odpowiedź na Zooma oraz Microsoft Teams

Źródło: Pixabay

Koronawirus wymusił przemodelowanie sposobu funkcjonowania firm, administracji publicznej oraz placówek edukacyjnych. Niespodziewane wdrożenie restrykcji pandemicznych wymusiło sięgnięcie po szereg narzędzi technologicznych, które umożliwiły efektywne komunikowanie się przez internet w środowiskach pracowniczym, urzędniczym i edukacyjnym. Takie komunikatory jak Discord, Microsoft Teams czy Zoom wybiły się na kryzysie i umożliwiły płynne przejście na nowy, zdalny model współpracy.

Polski rząd postanowił wyjść naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu i stworzyć autorskie narzędzie komunikacji, które sprawdzi się m.in. w procesie kontaktu z urzędnikami państwowymi oraz w roli platformy e-learningowej. Rozwiązanie o dumnie brzmiącej nazwie szpon SZPoN będzie zunifikowanym systemem teleinformatycznym umożliwiającym prowadzenie wideorozmów, wymianę plików i wiadomości czy prowadzenie najróżniejszych kursów.

Braki niezbędnych do prawidłowej pracy urzędników aplikacji informatycznych są doraźnie wypełniane komercyjnymi rozwiązaniami, które generują m.in. dodatkowe koszty. Z naszego rozwiązania każdy urząd będzie mógł korzystać bezpłatnie – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami SZPoN będzie systemem modułowym. W skład modułu do pracy zdalnej wejdzie m.in. komunikator do prowadzenia wideokonferencji wewnątrz i na zewnątrz firmy, narzędzia do współdzielenia dokumentów, ustalania harmonogramu, przydzielania zadań pracownikom oraz system umawiania spotkań z urzędnikami. Z kolei moduł edukacyjny opracowano z myślą o prowadzeniu szkoleń dla pracowników służby publicznej, choć system może sprawdzić się również w rękach obywateli np. jako narzędzie do edukacji w zakresie segregacji śmieci. Użytkownicy modułu e-learningowego otrzymają narzędzia do tworzenia i edycji kursów, komunikacji na żywo, tworzenia wydarzeń, ankiet i testów oraz rozwiązania z zakresu grywalizacji.

System ma rozpocząć funkcjonowanie we wrześniu 2021 roku, a ministerstwo liczy na to, że uda się go zintegrować z już istniejącymi usługami wykorzystywanymi w systemie polskiej administracji. Nie można także wykluczyć, że jeżeli pod koniec roku nadal będziemy zmagać się z pandemią koronawirusa, SZPoN przejmie rolę uniwersalnego, państwowego narzędzia edukacyjnego.

Ministerstwo liczy na to, że dzięki zintegrowanej strukturze SZPoN będzie bezpieczniejsze niż rozwiązania teleinformatyczne od firm trzecich, powszechnie wykorzystywane w modelu pracy zdalnej w ostatnich miesiącach. Realizacja projektu jest finansowana z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na rozbudowę narzędzia przeznaczono 9,5 mln zł.