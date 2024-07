fot. Netflix

Blood of Zeus miał swój panel podczas San Diego Comic-Con 2024, w którym uczestniczyli twórcy serialu, Vlas Parlapanides oraz Charley Parlapanides.

Blood of Zeus - koniec serialu

Panowie ogłosili, że będzie trzeci sezon i zarazem będzie on sezonem finałowym. Na tym ma zakończyć się opowiadana przez nich historia.

Jedynie zapowiedzieli, że zgodnie z tym, co widzieliśmy w finale drugiej serii, bogowie staną przed największym do tej pory niebezpieczeństwem. Szczegóły fabuły nie zostały przez nich ujawnione, więc nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko się potoczy i jaką mają wizję na zamknięcie opowieści.

Duet Parlapanidesów to showrunnerzy oraz scenarzyści serialu. W ekipie producentów są także Brad Graeber, Michael Hughes oraz Jae H. Kim. Za animację ponownie odpowiada Powerhouse Animation.

Drugi sezon Blood of Zeus miał premierę w 2024 roku, więc finałowa serie pewnie pojawi się nie wcześniej niż w 2025 roku. Serial zdobył niezłe recenzje widzów i krytyków, dostarczając rozrywkę na satysfakcjonującym poziomie.