Kopanie Ethereum skończy się w połowie września

Źródło: Pixabay

Na początku tego miesiąca Ethereum Foundation ogłosiła, że „The Merge” w końcu nastąpi w połowie września. Twórcy Ethereum od dawna planowali zmianę sposobu wydobywania kryptowaluty z obecnego modelu proof-of-work na proof-of-stake.

W ramach proof-of-work algorytm Ethereum sprawiał, że zwykłe karty graficzne komputerów PC wyjątkowo dobrze nadawały się do kopania. Przez ostatnie kilka lat górnicy kupowali procesory graficzne w celu budowanie kombajnów, zamiast do gier lub innych zastosowań graficznych, zawyżając ich ceny. Pandemiczne przerwy w dostawach jeszcze pogorszyły sytuację, powodując, że ceny niektórych kart wzrosły dwukrotnie w stosunku do cen rekomendowanych przez producentów.

Ponadto, koparki wymagają ogromnych inwestycji w energię, co łącznie powoduje, że ślad węglowy jest równoważny małemu krajowi. Proof-of-stake nie wymaga tak dużych nakładów energii ani drogiego sprzętu, jak proof-of-work, co zdaniem twórców zachęci do dalszych inwestycji oraz obniży próg wejścia.

Do tej pory delikatny proces transformacji przebiegał zgodnie z planami, które twórcy ustalili w kwietniu, a ostateczna próba projektu z 10 sierpnia okazała się sukcesem. Docelowa data przeniesienia sieci głównej do proof-of-stake to 15 września, plus minus kilka dni.

Niezależnie od tego, jaki wpływ „The Merge” może mieć na rynek GPU, ceny już spadają od majowego krachu kryptowalut. Nie są one jednak tak niskie, jak mogłyby być, zwłaszcza w przypadku kart Nvidii z serii 30. Raport GPU z tego miesiąca pokazuje, że podczas gdy topowe karty graficzne Nvidii, takie jak RTX 3090 i 3080, są znacznie poniżej MSRP, karty mainstreamowe, takie jak 3060, a zwłaszcza 3050, wciąż nie osiągnęły pożądanych cen. W każdej serii największą popularnością cieszą się zwykle karty ze średniej półki. Chociaż z drugiej strony, ceny nowych procesorów graficznych AMD i ogólnie wszystkich używanych procesorów graficznych już spadły.

Obecnie Nvidia i AMD próbują pozbyć się zapasów przed wprowadzeniem nowych serii jeszcze w tym roku. „Merge” może zakończyć wydobywanie Ethereum za pomocą kart graficznych na zaledwie kilka tygodni przed pojawieniem się kart Radeon 7000 firmy AMD i RTX 4000 firmy Nvidia.