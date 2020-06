Koronawirus - opóźnienie otwarcia kin w USA. Sytuacja się pogarsza

fot. Pixabay

Sytuacja z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych jest fatalna. W ostatnim czasie notowane są rekordowe wzrosty zachorowań w wielu stanach i pierwszy efekt już widzieliśmy: opóźniono premiery Mulan i Tenet.

Jak donosi The Hollywood Reporter to doprowadzi też do opóźnienia otwarcia kin. Sieci AMC Theatres, Cinemark i Regal nie otworzą kin w połowie lipca i obecnie planują nie wcześniej niż 30 lipca.

Jednak wszystko wskazuje na to, że to może nie mieć miejsca w każdym mieście. Ogniska koronawirusa wprowadzają częściowy lockdown z uwagi na bardzo wysokie wzrosty zachorowań. Burmistrz Los Angeles ogłosił między innymi, że otwarcie kin w tym mieście zostaje wstrzymane do odwołania. Niewykluczone, że inne miasta z wzrostami podejmą podobne decyzje, a wówczas sieci mogą opóźnić otwarcia w całych Stanach Zjednoczonych.

W Kanadzie natomiast sieć Cineplex szykuje się do otwarcia już 3 lipca. Dziennikarze zdradzili też, że sieć zanotowało 178,4 mln dolarów strat w pierwszym kwartale 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa.