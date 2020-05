Koronawirus - prace na planach zawieszone do końca roku? Producenci komentują

Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, zawieszono prace na planach wszystkich filmów i seriali. Kiedy mogą być wznowione? Dziennikarze z Deadline spekulowali, że może to nastąpić najwcześniej we wrześniu 2020 roku, ale rzeczywistość może być taka, że prace na planach największych blockbusterów nie zostaną wznowione w 2020 roku.

Tak uważa Jason Blum ze studia Blumhouse, jeden z najbardziej wpływowych hollywoodzkich producentów. Sądzi, że przed końcem 2020 roku mniejsze projekty na pewno wrócą na plany i będą kręcone.

- Sądzę, że produkcja mniejszych projektów rozpocznie się szybciej, ale nie sądzę, abyśmy zobaczyli prace na planach filmów Marvela i innych drogich filmów przed 2021 rokiem - czytamy.

Akiva Goldsman, znany producent i scenarzysta ma nadzieję, że może prace zostaną wznowione jesienią 2020 roku. Roy Lee, producent Godzilla vs Kong zgadza się z Blumem, bo sądzi, że przy małych projektach łatwiej wypracować procedury bezpieczeństwa. Przy blockbusterach wydaje się to niewykonalne, ponieważ tam pracuje armia ludzi. Lee przyznaje, że początkowo był przekonany, że prace zostaną wznowione dopiero, gdy zostanie stworzona szczepionka, więc to pokazuje, jak producenci widzą przyszłość.

Reżyserka Sophia Takal (Czarne Święta) uważa, że bezpiecznie na planie będzie wówczas, gdy każda osoba z ekipy przejdzie dwutygodniową kwarantannę przed zdjęciami i jeśli każdego dnia będą dostępne od ręki testy na koronawirusa. Oczywiście ważne też są środki bezpieczeństwa jak maski, rękawiczki i płyny dezynfekujące.

Wciąż trwają prace nad opisaniem wszelkich zasad nowej rzeczywistości hollywoodzkich produkcji na planie, ale wszystko wskazuje na to, że większość premier zostanie znacznie opóźniona. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie prace zostaną wznowione, ale jeśli Blum dobrze przewiduje sytuację, takie serialowe produkcje jak Wiedźmin czy Westworld również będą mieć problem.