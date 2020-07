Koronawirus - właściciele kin pozywają stan New Jersey

AMC

Przemysł właścicieli kin postanowił wytoczyć sprawę stanowi New Jersey, związaną z łamaniem konstytucyjnych praw. Otóż w pozwie złożonym przez National Association of Theatre Owners of New Jersey możemy przeczytać, że Powodowie kwestionują niekonstytucyjne i niezgodne z prawem decyzje pozwanych, pozwalające na ponowne otwarcie niektórych miejsc zgromadzeń publicznych, jednocześnie wymagając, aby kina pozostały zamknięte. W pozwie National Association of Theatre Owners of New Jersey powołuje się na Pierwszą Poprawkę w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, mówiącej między innymi o równej ochronie praw.

Kino AMC

Ponadto w pozwie możemy przeczytać, że pandemia koronawirusa to poważne zagrożenie, a Powodowie wspierają działania rządu mające na celu zaradzenie tej sytuacji.