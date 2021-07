Kosmiczny mecz 2 - popkulturowe nawiązania w filmie, czyli Harry Potter, Matrix, Gra o tron i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Kosmiczny mecz: Nowa era to sequel kultowego filmu familijnego z 1996 roku. Nowa produkcja stanowi prawdziwy zbiór easter eggów i cameo, ponieważ Warner Bros postanowiło wykorzystać w widowisku sporą część swojej własności intelektualnej i dlatego w projekcie mogliśmy zobaczyć nawiązania do innych filmów studia oraz gościnne występy postaci z popularnych produkcji Warnera takich jak Matrix czy Gra o tron. W poniższej galerii postanowiliśmy zebrać dla Was nawiązania i cameo w Kosmicznym meczu 2.

W filmie tym razem nie Michael Jordan a LeBron James łączy siły z postaciami z Looney Tunes, po tym, jak jego syn zostaje porwany do wirtualnego świata Warner Bros przez sztuczną inteligencję zwaną Al G Rhythm. Jedynym wyjściem, aby go uratować jest wygranie meczu koszykówki z ulepszonymi wersjami gwiazd NBA i WNBA.

LeBron i Bugs jako Batman i Robin

Jeśli jeszcze jakieś zauważyliście, dajcie znać w komentarzach.